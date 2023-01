Lazio, Luis Alberto è rinato: “Si parla troppo di me e Sarri. Ecco cosa penso”

ROMA - È un nuovo Luis Alberto quello visto nelle ultime settimane. Accantonate le voci di mercato che lo volevano lontano dalla Lazio, ha riguadagnato posizioni tornando un titolare inamovibile. Sarri lo dice da tempo: “Da due mesi è quello più in forma”. E in campo fa la differenza. Il Mago, al match program che presenta la gara contro il Milan, ha parlato del momento: “C’è tanta fiducia, soprattutto perché venivamo dalle partite contro Lecce ed Empoli, giocate bene ma che non siamo riusciti a portare a casa. Adesso dobbiamo continuare cosi puntando sempre al massimo in ogni gara, fino alla fine. Con il Milan sarà dura perché parliamo dei campioni d’Italia. Mi aspetto una gara difficile contro una squadra fortissima, però se l’affronteremo con lo stesso atteggiamento mostrato nelle ultime due partite, sono certo che faremo una grande prestazione”.