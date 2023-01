Milinkovic e il fantacalcio: "Se mi sono schierato? Ecco la risposta..."

ROMA - Non aveva mai segnato al Milan, Sergej Milinkovic-Savic. Lo fa in una serata sicuramente da ricordare. Il Sergente, che ha aperto le marcature nel poker ai rossoneri, ai microfoni di Dazn ha raccontato felice: "Questa è forse la serata più bella da quando sto qui. Una grande partita vinta tutti insieme davanti ai tifosi. Vittoria meritata, ma ora piedi a terra, testa bassa e andiamo avanti. Se giochiamo così arriviamo tanto in alto, poi ci sono sempre i momenti in cui caliamo. Il prima possibile li eliminiamo. Siamo da scudetto? Perché no, dopo una partita così vinta contro i Campioni d’Italia. Mi sono sempre schierato al fantacalcio. Non avevo mai segnato al Milan, ora +3 al ‘fanta’, me lo sentivo".