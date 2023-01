Lazio, Sarri e l’amore per i tifosi: la frase in conferenza stampa

ROMA - La Curva Nord, lo stadio Olimpico tutto, ha iniziato ad intonare il nome di Maurizio Sarri a gran voce. La Lazio stravince sul Milan e sugli spalti inizia la festa. I tifosi chiamano, il tecnico risponde. Manca poco al triplice fischio che darà inizio alla festa. Sintonia e amore con i laziali, Sarri fin dal primo giorno ha respirato aria buona. Si sente coccolato, cosa fondamentale per un uomo di campo che vive di calcio. Nella serata perfetta con 45mila tifosi bollenti, non ha nascosto le emozioni. “Visto che non l'ho fatto a Reggio Emilia ci tengo a ringraziare il nostro pubblico, ci hanno fatto sentire in casa al Mapei e ci hanno spinto alla vittoria. Questo pubblico posso solo ringraziarlo”, le parole dell’allenatore in conferenza. Sui social i tifosi lo omaggiano. Dopo serate del genere l’amore tra le parti può solo che aumentare.