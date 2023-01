Immobile, ecco l'esito dei nuovi esami

ROMA - Prosegue il programma riabilitativo di Ciro Immobile che questa mattina alla Paideia si è sottoposto a nuovi esami strumentali, per capire bene la sua attuale situazione di forma dopo l'infortunio. Minime sono le speranze di verderlo in campo già domenica contro la Fiorentina, visto che lo staff medico della Lazio non vuole correre rischi onde evitare una nuova ricaduta. Il pensiero ovviamente va alla gara di Coppa Italia contro la Juve del 2 febbraio, ma è più probabile un ritorno in campo a Verona il 6 febbraio o addirittura l'11, quando sarà in programma all'Olimpico, la sfida contro l'Atalanta.