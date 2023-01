Lazio, calendario fitto e momento cruciale: tutte le partite

ROMA - La Lazio dovrà essere brava ad archiviare in fretta l’euforia post-poker al Milan e rimettersi subito in cammino. Terzo posto in campionato, rossoneri secondi a un punto e lotta Champions da ring. Domenica c’è la Fiorentina, match da non sbagliare per rimanere in alto. Poco tempo per recuperare, giovedì 2 febbraio allo Stadium sfida alla Juve ferita e penalizzata per i quarti di finale di Coppa Italia. Vincere per andare avanti, per inseguire uno degli obiettivi della stagione biancoceleste. Si torna in campo il 6 febbraio (lunedì) con l’insidiosa trasferta con il Verona. È un mese fondamentale e ricco di impegni: appuntamento all’Olimpico l’11 con l’Atalanta, diretta concorrente per il quarto posto. Si chiude con il botto: Cluj, Salernitana e ritorno con la squadra romena per andare avanti in Conference League. Il 27 match con la Sampdoria. La Lazio ha svoltato il girone di ritorno con il terzo posto in tasca e la lotta su tre fronti. Spera di rimanere in corsa su tutto sino in primavera. Febbraio mese decisivo.