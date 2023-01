Lazio, Radu dal debutto al ritiro: “Ho vinto e fatto la storia”

ROMA - Non festeggerà in campo i 15 anni alla Lazio, Stefan Radu. Un infortunio muscolare lo terrà fuori per un po’, ma il difensore biancoceleste verrà comunque celebrato a dovere. Ultima stagione da calciatore, poi il ritiro da uomo con più presenze nella storia della società. Un record. Sul match program che anticipa la sfida con la Fiorentina, Stefan ha raccontato: “Sono passati tanti anni, nemmeno io so come. Qualche rimpianto ce l'ho, è normale, ma i ricordi belli superano di gran lunga quelli brutti. Alla fine della scorsa annata ho deciso che questo sarebbe stato la mia ultima stagione e a distanza di mesi posso confermare che è arrivato il momento giusto di dare l'addio al calcio. Spero che la Lazio nei prossimi anni si possa togliere tante altre soddisfazioni, è questa la cosa più importante”.