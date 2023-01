Juve-Lazio, Sarri dà spazio a Maximiano e a Lazzari dall’inizio

ROMA - I dati, indicati dal match report della Lega di Serie A, confermano le sensazioni di Sarri : la Lazio ha corso più della Fiorentina , 122 chilometri contro 116. Le difficoltà sono nate dal palleggio e dalla pressione esercitata dai viola, così abili da impedire (o limitare) la costruzione dal basso della linea arretrata biancoceleste. Italiano, con qualche rischio in più, aveva giocato la stessa partita nel girone d’andata al Franchi, finita 0-4. Non è una contraddizione. Venne punito e castigato dal cambio di passo, dalla velocità di Lazzari e dal contropiede di Immobile , ripescati da Sarri e lanciati in campo a metà ripresa, nella notte dell’Olimpico, con evidenti benefici.

Cambi ok

Lazzari ha piazzato anche lo scatto più incisivo della serata, raggiungendo la velocità massima di 33,6 chilometri orari. Cataldi ha tenuto la velocità media più alta dei 31 giocatori impiegati (dall’inizio o in corsa) durante la partita. La Lazio sta bene e lo ha dimostrato, sopportando la fatica del martedì stellare di fronte al Milan con gli stessi undici titolari. All’inizio di gennaio, come si è visto a Lecce e nel finale con l’Empoli, è possibile che la squadra biancoceleste abbia pagatoi pesanti carichi di lavoro sopportati a dicembre. Rispetto a venti giorni fa, il gruppo sta meglio, è entrato in condizione e ha il serbatoio pieno. Volendo, potrebbe averlo dimostrato anche Immobile, entrato bene negli ultimi venti minuti. Buona la risposta di Vecino, rivisto per la prima volta a buoni livelli dopo il Mondiale.

Lazio e la frase sul mercato che chiude ogni possibilità

Portiere

Sarri, andando incontro a un periodo intenso di impegni, ha concesso un giorno di riposo assoluto al gruppo. Oggi pomeriggio riprenderà la preparazione a Formello. Due allenamenti e domani la partenza per Torino. Giovedì sera i quarti di Coppa Italia all’Allianz con la Juve. Il tecnico ha rinviato qualsiasi riflessione relativa alla formazione, vuole prima rendersi conto se i suoi giocatori avranno recuperato o meno la stanchezza. Qualche cambio è logico prevederlo, anche se l’orientamento di Sarri sarebbe quello di cambiare il meno possibile. La scelta tra i pali è slegata dalla condizione: Maximiano, titolare con il Bologna, dovrebbe essere confermato. Sulla linea difensiva appare scontato il rientro a tempo pieno di Lazzari. Patric proverà a insidiare Casale o Romagnoli. Hysaj e Marusic si contenderanno la fascia sinistra.