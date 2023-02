Lazio, la ripresa degli allenamenti: Sarri pensa all'Atalanta

FORMELLO - Il pareggio amaro di Verona subito alle spalle, la Lazio è tornata in campo e all'orizzonte vede la la partita, fondamentale, contro l'Atalanta. Si gioca all'Olimpico alle 20:45. Archiviata una prima fase di attivazione muscolare di carattere tecnico, gli uomini di Sarri, divisi per reparti, hanno svolto un lavoro di carattere tattico seguito successivamente da una partitella a campo ridotto decisa da un calcio di rigore di Patric. Contro la squadra di Gasperini potrebbe rivedersi dal primo minuto Manuel Lazzari sulla fascia destra. In avanti Felipe Anderson pronto per una maglia da titolare dopo essere partito dalla panchina contro il Verona. Immobile scalpita, ha voglia di gol. Sta cercando di tornare al 100%.