Lazio sciupona: troppi bonus Champions buttati via

ROMA - Tesori e sprechi, è la Lazio bis di Sarri, schiava di un vecchio vizietto. Proprio quest’anno che ha saputo essere grande con tante big si è rivelata mini con troppe medio-piccole. Non sai mai cosa ti riservi. Il peso di questa ambiguità sta nei numeri, in quei 17 punti persi da vantaggi, uno scialo clamoroso. Solo Bologna e Verona ne hanno gettati di più al vento, rispettivamente 20 e 19. Ha poco da obiettare anche Mau tale è l’evidenza dello sperpero. I 17 punti sono stati dilapidati tutti nei secondi tempi contro squadre che, a parte il FantaNapoli, attualmente sono piazzate dall’11º posto in giù: in ordine cronologico sono Sampdoria, Salernitana, Lecce, Empoli, Fiorentina e Verona. A Genova contro la Samp, il 31 agosto, i biancocelesti s’erano fatti raggiungere nel finale da Gabbiadini (2 punti persi). Col Napoli, il 3 settembre, dopo il gol lampo di Zaccagni (4’) subirono il doppio colpo degli azzurri (1-2 di Kvara al 16’ st). Svanirono 3 punti, poco male considerando la forza degli azzurri. Ma gridano vendetta i 3 punti persi contro la Salernitana in casa il 30 ottobre: il gol di Zaccagni (41’ pt) era stato cancellato dal tris firmato Candreva, Fazio, Dia. Altri 3 punti sono stati persi a Lecce. Gol di Immobile (14’ pt), poi Strefezza e Colombo nel secondo tempo. Due punti sono svaniti nel finale shock contro l’Empoli all’Olimpico (2-2). Felipe e Zaccagni nel primo tempo, Caputo e Marin nel finale. Altri quattro punti, divisi per due partite, la Lazio li ha visti sfumare contro Fiorentina e Verona nelle ultime due uscite, sempre con gol beccati ad inizio secondo tempo. Nico Gonzalez ha colpito al 4’, Ngonge al 6’.

Le partenze

Partenza in discesa, ripresa in salita. E’ sempre clamoroso anche il dato che diversifica primi e secondi tempi. Per 18 volte in 21 partite i biancocelesti hanno chiuso i primi 45’ senza subire gol, il dato amplifica la leggenda della Lazio da scudetto (47 punti nei primi tempi, 2,24 di media, 20 gol fatti, 3 incassati). Nei primi 15 minuti della ripresa invece di gol ne sono stati beccati 6 su un totale di 14. «I cali? Lavorare su queste cose non è mai semplice, sono risvolti mentali che coinvolgono 25 teste. Sarebbe un lavoro tosto anche per lo psicologo più bravo d’Europa. Già prenderne atto è un passo importante», non sa più cosa dire Sarri per argomentare i passi falsi. E’ da salottino freudiano, lo spogliatoio di Formello. Ma pensare che si tratti solo di un caso mentale è limitativo. Pesano certamente i ritmi, insostenibili quando si gioca continuamente e puntando su uno zoccolo duro di titolarissimi. Pesano gli equilibri-squilibri di un campionato imprevedibile, in cui si stanno registrando tanti testacoda, tanti risultati a sorpresa. Capita che l’Inter pareggi nel finale a Monza, che il Milan crolli, che l’Atalanta perda a Reggio Emilia dove la Lazio ha vinto. E succede che la stessa Lazio sbatta contro il Verona, in edizione aggiornata dopo l’esonero di Cioffi e l’arrivo di acquisti preziosi. Resta il problema di fondo, lo spreco di punti. Non è una novità da ultim’ora, è una costante del campionato della Lazio. La chiamata in giudizio comprende tutti, non può essere altrimenti. Più volte è stato invocato un cambio di marcia e di mentalità, una capacità diversa di difendere il risultato, un’attenzione diversa nei secondi tempi. Di quei 17 punti una buona parte, senza esagerare, poteva essere aggiunta alla classifica di oggi (39 punti e quarto posto) proiettando la Lazio più su. La realtà è diversa, nelle ultime 7 partite di campionato sono stati conquistati solo 9 punti, 11 sono stati i gol segnati, 9 quelli subiti. E’ caccia a nuovi tesori.