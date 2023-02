Luis Alberto racconta un retroscena sui metodi di Sarri: “A volte ti cala l’occhio…”

ROMA - Imprevedibile in campo e fuori. Luis Alberto torna a far parlare di se. Durante una diretta Twitch sul canale del giornalista spagnolo Benni Arroyo, il numero dieci biancoceleste ha ribadito il suo amore per i colori biancocelesti, ma ha anche svelato di voler tornare a giocare in Spagna, parlando del corteggiamento del Cadice nel mercato invernale. "Non stavo passando un buon momento quando mi è arrivata la notizia che mi volevano. Ho apprezzato molto l'interesse del Cadice, ma era un momento difficile. A gennaio non è semplice cambiare squadra. E poi non voglio chiudere male con la Lazio. Quando andrò via parlerò con il presidente, con il direttore e con l’allenatore con i quali ho un grande rapporto. Devo quasi tutto alla Lazio. Il club e i tifosi mi vogliono bene. Sarebbe stupido rompere male con loro. Fino all'ultimo giorno darò tutto per la Lazio, cercando di portare la squadra in Champions". Sul Cadice e il mercato invernale. "Non sono il Manchester City, era un'operazione difficile. Per il club sarebbe stato un grande sforzo economico. Cadice comunque la conosco bene, mi piace tornarci. E lì adesso c'è anche il mio amico Gonzalo Escalante".