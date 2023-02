Lazio, Sarri: "Resa per la Champions? No! Ecco cosa ci manca..."

ROMA - L'Atalanta fa festa all'Olimpico, 2-0 alla Lazio e terzo posto in solitaria. I biancocelesti invece, ora sono sesti ma con la zona Champions sempre a vista. Nove punti nelle ultime 8 gare di campionato, la squadra nell’ultimo mese corre troppo piano. Dopo il ko con i nerazzurri, Maurizio Sarri ha commentato: "La cosa che più mi fa arrabbiare è aver perso lucidità dopo il secondo gol. C’è stata la palla del vantaggio e quella del pareggio. Nel momento in cui sembravano in difficoltà abbiamo preso il 2-0. Si è persa lucidità. Immobile averlo al 100% è determinante, ma sta giocando con continuità. La condizione può solo migliorare”.

Gli obiettivi per la Lazio

“Durante la stagione si perdono delle battaglie, ma non faccio dichiarazioni di resa. La guerra è ancora lunga e la classifica corta. Lotteremo sino alla fine nonostante squadre più attrezzate di noi. Ci vogliamo provare sino alla fine. Dopo il Milan abbiamo perso un po’ di brillantezza che avevano fatto la differenza. Abbiamo difficoltà nell’essere spumeggianti, ma i giocatori si ritroveranno. Stasera le occasioni per rimettere in ordine la partita ci sono state. La sensazione era che se facevano l’1-1 l'inerzia poteva cambiare. Il raddoppio ci ha messo con il sedere per terra. Con i giocatori al top torneremo quelli di prima”.

L’analisi di Sarri

“L’Atalanta quando la trovi in queste serate è avversaria difficilissima. Non ci abbiamo messo del nostro per fargli fare una bella partita. Escluso il periodo post secondo gol la Lazio era in partita. Quando non stanno bene fisicamente diventano una squadra normale. All’andata li abbiamo trovati in un periodo di stanca, stasera erano in versione lusso. I ragazzi sapevano le difficoltà, eravamo pronti”.