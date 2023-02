Lazio, allarme per Romagnoli: l’infortunio al flessore è da valutare

ROMA - Alla frenata Champions, solo due punti nelle ultime tre giornate, s’è aggiunto il danno. La Lazio rischia di perdere Alessio Romagnoli, leader della difesa, per la prima volta durante la stagione. Sospetto stiramento ai flessori della coscia sinistra. Il difensore centrale di Anzio si è fermato, rincorrendo Hojlund , in un allungo verso la fine del primo tempo. Il prof. Rodia, coordinatore dello staff medico biancoceleste, non s’è sbilanciato. «La sensazione è che durante un contrasto a centrocampo abbia riportato un indurimento a carico del flessore della coscia sinistra - ha spiegato a Lazio Style Radio - per prudenza l’abbiamo fatto uscire. Abbiamo bisogno di 48 ore per capire il problema. Speriamo si sia fermato in tempo, a caldo non abbiamo una diagnosi precisa, domani verrà fatta una valutazione clinica e bisognerà poi aspettare 72 ore per gli esami diagnostici . Va considerato che Alessio ha giocato tutte le partite, è stato sottoposto ad un grande stress psicofisico».

Tocca a Patric

Romagnoli è uscito zoppicando, non sarebbe stato in grado di proseguire. La risonanza magnetica di controllo, fissata tra domani pomeriggio e martedì mattina, stabilirà se è stata prodotta una lesione muscolare e quanto il difensore centrale dovrà fermarsi. E’ ovvio che salterà l’andata dello spareggio di Conference con il Cluj e quasi certamente la trasferta di Salerno, ma l’ipotesi più concreta porta verso uno stop minimo di due o tre settimane. I tempi di recupero verranno definiti con più precisione dopo gli esami clinici. In corsa è entrato Patric, considerato la prima alternativa da Sarri. Lo spagnolo era titolare nella parte iniziale della stagione e ora avrà l’opportunità di riconquistare spazio, giocando in coppia con Casale, che gli aveva soffiato il posto. Il tandem verrà riconfermato in Conference e vedremo se il tecnico deciderà di restituire spazio anche a Gila, mai visto nel nuovo anno. La misura del turnover racconterà anche come il tecnico della Lazio intenderà ripresentarsi in Europa.

Zaccagni squalificato

Davanti giocano sempre gli stessi e mai come in questi mesi la squadra biancoceleste ha scontato il ritardo di condizione di Immobile. Due gol divorati nella notte in cui aveva ricominciato a dare segnali di vitalità. Gli servono ritmo, continuità, fiducia. Nessuno poteva pretendere che dopo una serie impressionante di infortuni tornasse a colpire subito con la solita regolarità. Gli serve qualche altra settimana per tornare al top della forma. Giovedì l’andata con il Cluj all’Olimpico, il 23 partita di ritorno in Romania. In mezzo la trasferta di Salerno, fondamentale per non perdere contatto dalla zona Champions. Mancherà Zaccagni, ammonito da Orsato e in diffida: verrà fermato dal giudice sportivo e dovrà scontare un turno di squalifica. Sarri lo impiegherà in Europa e poi dovrà decidere chi far giocare tra Ciro, Felipe e Pedro. Cancellieri e Romero, i due baby, sinora non sono stati troppo considerati. E’ chiara ed evidente la necessità di allargare il ventaglio delle soluzioni in attacco.