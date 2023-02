Lazio, Romagnoli in Paideia: ansia per i tempi di recupero

ROMA - Alessio Romagnoli in Paideia per svolgere gli accertamenti al flessore della coscia sinistra. Il difensore della Lazio si è fato male sabato contro l’Atalanta. Ha chiesto subito il cambio, si spera in uno stop non troppo lungo. Va scongiurato lo stiramento. Romagnoli salterà sicuramente l’esordio in Conference League di giovedì all’Olimpico contro il Cluj e le partite contro Salernitana e Sampdoria. Sarri spera di riaverlo per il 3 marzo quando si giocherà contro il Napoli. Il tecnico ora fa i conti con l’infortunio del suo perno difensivo. Toccherà a Patric fare coppia con Casale. Gila l’altra alternativa. Con l’impegno di coppa in mezzo ci sono tante partite ravvicinate.