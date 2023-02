Lazio, Immobile e la passione per la Ferrari: “Meraviglia!”

ROMA - Ciro Immobile super appassionato di Formula 1. Il cuore batte forte per la Ferrari, di cui è tifosissimo fin da bambino. Un amore esploso una volta in più nel giorno di San Valentino, quando la casa di Maranello ha presentato la nuova SF-23, monoposto che si giocherà il Mondiale che inizierà il prossimo 5 marzo. “Che meraviglia”, ha scritto il bomber della Lazio in una storia Instagram. Per lui e tutti gli appassionati della Rossa è un’emozione unica vederla subito in pista sulle curve di Fiorano. Poco prima like al post social di presentazione. Immobile tifa Ferrari, un amore che va oltre la passione. Quando può segue i Gran Premi. E quest’anno spera con tutto il cuore che Leclerc e Sainz vincano più gare possibili per tornare ad abbracciare un Mondiale di Formula 1.