Lazio, Immobile e la classifica storica dei marcatori: che numeri

ROMA - Due gol per far volare la Lazio, giusto uno per superare Kurt Hamrin nella speciale classifica dei più grandi marcatori della storia della Serie A. Ciro Immobile oggi è ottavo con 191 reti in 309 presenze. Numeri super per un attaccante che a 33 anni continua a stupire. E nonostante una stagione sfortunata causa infortuni, il bomber non ha mai mollato. La voglia di segnare rimane tanta, tantissima.