Lazio, l’ex Strakosha: “Rifiutai la Roma. Inzaghi un padre, poi l’addio”

ROMA - La nuova avventura inglese per Thomas Strakosha non sta andando proprio al meglio. Al Brentford zero presenze in Premier League, appena due nelle coppe tra Carabao Cup e FA Cup. Ha lasciato la Lazio, la sua casa, dopo tanti anni passati tra il settore giovanile e la prima squadra. Gli inizi, l’esordio, la titolarità con Inzaghi . Il portiere albanese ai microfoni di sport24.gr racconta tutti: “Oltre alla Lazio c'è stata anche la possibilità di andare alla Roma. Poi però abbiamo avuto un incontro con l'allenatore dei portieri della Lazio, Adalberto Grigioni, e ho scelto di trasferirmi lì anche se, economicamente parlando, la Roma era meglio anche per la mia famiglia . Grigioni mi ha accompagnato sempre, mi ha fatto credere che con lui al mio fianco potevo migliorare e arrivare ovunque. Ecco perché non ho scelto in base ai soldi, ma ho deciso in base ai miei sogni”.

Il debutto di Thomas

“Non dimenticherò mai il mio esordio nella partita contro il Milan. Non ho avuto tempo di preoccuparmi perché l'ho scoperto all'ultimo minuto. Simone Inzaghi mi voleva molto bene ed è stato lui a farmi passare da terzo a secondo e poi a primo. Inzaghi è un bravo allenatore, tutta la squadra gli ha voluto bene. Era l'uomo che toglieva lo stress. Cioè, sapeva quando scherzare, quando essere serio, e questo ha aiutato il club ad andare avanti, a portare tutti questi risultati, a ottenere un trofeo quasi ogni anno e ad andare in Europa. E molti giovani giocatori come me hanno esordito con lui. In altre parole, ha dato opportunità a giocatori oggi affermati. Il mio addio? Era il mio sogno giocare in Premier League ed è per questo che non ho accettato le altre offerte che avevo in altri campionati. Ho letteralmente rifiutato tutto il resto solo per venire in Premier e ho pensato che il Brentford fosse il club giusto per me, dopo un decennio passato in un club, per fare un passo non troppo grande, per integrarmi, per sistemarmi, perché c'è tanta differenza tra il campionato inglese e quello italiano".