Lazio, ecco il Parco Lenzini. Patric: "Un onore essere qui"

ROMA - Inaugurato il Parco Umberto Lenzini, mai dimenticato presidente della Lazio che ha vinto il primo storico Scudetto nella stagione 1973-1974. La cerimonia è andata in scena in un'area verde lungo via Gregorio XI, precisamente all'ingresso di via Vezio Crisafulli. Presente il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. L'appuntamento odierno fa parte della serie di iniziative volte a dedicare nuove aree pubbliche a personalità che hanno segnato la vita della città di Roma. Tra questi, appunto, l'ex patron Lenzini nel giorno del 36esimo anniversario della sua morte. Nei prossimi mesi, poi, potrebbe essere intitolato il laghetto di Tor di Quinto a Pino Wilson, capitano della "Banda Maestrelli", scomparso all'improvviso lo scorso 6 marzo. Presenti anche l’assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport, Alessandro Onorato, poi Giancarlo Oddi, Maurizio Manzini e per la Lazio Patric (squalificato in Conference League). Lo spagnolo, ai cronisti presenti, ha rilasciato qualche battuta: "É un piacere essere qui per ricordare una persona che ha fatto la storia della Lazio. Sono contento del riconoscimento a Lenzini e di far parte del club. In campo daremo tutto, la Lazio ormai è una squadra europea".