Lazio, imbrattata la targa di Lenzini. Comune subito all’opera

ROMA - Atto vandalico nella notte sulla targa dedicata a Umberto Lenzini, mai dimenticato presidente della Lazio che ha vinto il primo storico Scudetto nella stagione 1973-1974. Ieri pomeriggio l’inaugurazione con il sindaco di Roma, Gualtieri, del parco in un’area verde lungo via Gregorio XI, precisamente all'ingresso di via Vezio Crisafulli. Nelle ore successive la colorazione della targa con colori giallorossi. Dal Comune fanno sapere che è già in programma la pulizia per ripristinare la targa che ritornerà al suo stato iniziale. “Un gesto vile, che offende l'uomo, la società e tutti i tifosi”, commenta l’assessore all Sport, Alessandro Onorato. Che ha continuato: “Di concerto con il sindaco Gualtieri abbiamo dato mandato all'Ama di ripristinare subito il giusto decoro alla targa, nell'auspicio che tali gesti di vandalismo non tornino a ripetersi anche grazie all'impegno della comunità del quartiere di Val Cannuta, che ieri è intervenuta con partecipazione con entusiasmo, calore e affetto alla cerimonia di intitolazione".