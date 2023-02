Inaugurato Parco Lenzini, Patric e tanti ex alla cerimonia

Circa 300 persone hanno partecipato ieri alla cerimonia d'intitolazione del " Parco Umberto Lenzini ", omaggio all'indimenticato presidente della Lazio del primo Scudetto nell'area verde tra Via Crisafulli e Via Gregorio XI. Un evento a cui hanno partecipato figure importanti della storia biancoceleste quali Oddi, Petrelli e Sulfaro , così come Toni Malco e i figli di Pulici e Wilson . E soprattutto erano presenti cariche istituzionali importanti come l'assessore Onorato e il sindaco di Roma Gualtieri : «Con questa intitolazione - ha detto il primo cittadino - saniamo una ferita, dando il contributo meritato a una leggenda del popolo del la Lazio e della città di Roma».

In rappresentanza della società biancoceleste attuale, invece, lo storico team manager Maurizio Manzini e Patric: «Per me - ha detto lo spagnolo - è un piacere essere qui in un giorno così importante, per celebrare un presidente che ha fatto la storia. Sono contento di questo riconoscimento e di far parte di questo club». Il difensore ha parlato anche del momento della squadra: «Siamo in crescita e ancora il corsa per il nostro obiettivo. In Romania la squadra si farà trovare pronta nonostante le assenze e continueremo a lottare fino alla fine. La Lazio ormai è diventata una squadra europea, ogni anno giochiamo nelle coppe. Quindi siamo abituati a destreggiarci tra due o tre competizioni, non può essere una scusa quella dei tanti impegni ravvicinati. Dobbiamo solo lottare e fare del nostro meglio sul campo, perché abbiamo una rosa ampia per potercela giocare su tutti i fronti».