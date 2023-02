Lazio, altro atto vandalico alla targa di Lenzini: spaccata

ROMA - Incredibile cosa stia accadendo intorno alla targa dedicata al presidente della Lazio Umberto Lenzini messa due giorni fa dal Comune di Roma. L’inaugurazione del parco che porta il nome dello storico patron del primo scudetto biancoceleste è andata in scena mercoledì pomeriggio in compagnia del sindaco Gualtieri. Ieri mattina la targa appariva già imbrattata con colori giallorossi. I tecnici dell’Ama l’hanno subito ripulita, ma nella notte, altri vandali, l’hanno spaccata. E così ora appare rotta. La targa non ha pace da quando è stata installata. “Un gesto vile, che offende l'uomo, la società e tutti i tifosi”, aveva commentato ieri l’assessore allo Sport, Alessandro Onorato. Anche la stessa Lazio, con un comunicato, aveva condannato il gesto: "Questa mattina intorno alle ore 11 sono prontamente intervenuti i tecnici dell’Ama per rimuovere la vernice gialla e rossa con la quale era stata vandalizzata la targa che è così tornata al suo stato iniziale, cancellando un gesto che non ha nulla a che fare con il tifo, con il rispetto della memoria delle persone e con la tutela del bene pubblico".