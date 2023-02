Lazio, Luis Alberto superstar: "Sono cambiato. E la squadra è migliorata"

ROMA - Una magia da tre punti, Luis Alberto regala una vittoria importantissima alla Lazio contro la Sampdoria. Il dieci biancoceleste, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato felice la sua rete e la vittoria: "La partita sapevamo fosse complicata. La classifica che ha la Sampdoria non la merita, ci sono giocatori bravi. Quando la prestazione non è granché bisogna mettere qualcos’altro come il mio gol. La pressione la gestiamo meglio, da dicembre vedo un altro atteggiamento della squadra. Che sta lì fino all’ultimo, neanche la miglior formazione del mondo vince sempre. Prima non giocavamo bene e non si vinceva. Io sempre in campo? Non sono un nuovo Luis, ho sempre giocato. Ora sto bene fisicamente, ecco perché sono titolare. Il mio modo di giocare è cambiato, sono meno libero, serve equilibrio e difendo di più. Questo è quello che mi chiedono”.