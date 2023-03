Lazio, Hysaj suona la carica: "A Napoli con coraggio"

Con la maglia del Napoli ha giocato sei stagioni, collezionando una Coppa Italia. Ora Elseid Hysaj guiderà l'assalto della Lazio di Maurizio Sarri contro la sua ex squadra. Il terzino albanese è favorito su Lazzari per una maglia da titolare al Diego Armando Maradona. "Ci vuole coraggio e consapevolezza per affrontare il Napoli. Loro sono una squadra forte, stanno facendo grandi cose. In uno stadio come il Maradona serve fiducia, oltre al giusto atteggiamento, per riuscire a metterli in difficoltà nel loro stadio", ha dichiarato ai microfoni della tv ufficiale del club biancoceleste.