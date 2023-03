Napoli-Lazio 0-1, le pagelle dei biancocelesti: Provedel felino, energia Hysaj

Sarri (all.) 8

Colpo Champions. Nel suo vecchio stadio gela il Napoli e trascina la Lazio al secondo posto con il quattordicesimo clean sheet in campionato. L’orchesta difensiva, fatta di diagonali e scivolamenti, funziona a meraviglia. Decide con la la tattica e la scelta di Vecino, non solo perché è l’uomo partita.

Provedel 7

Dimostra freddezza e abilità con i piedi, consentendo alla Lazio di gestire la palla anche sotto pressione. Riflessi felini sul colpo di testa ravvicinato di Kim dopo la traversa di Osimhen. Marusic 7

E’ applicato e gioca d’anticipo, riducendo le possibilità di essere puntato in campo aperto da Kvara. Peccato per il giallo preso alla fine: era diffidato, salterà il Bologna. Patric 6,5

Becca l’ammonizione e rischia nelle uniche due azioni del primo tempo in cui si creano le condizioni per cui Osimhen lo punti, ma riesce a restare aggrappato sino in fondo alla partita. A. Romagnoli 7,5

Torna dopo l’infortunio muscolare patito con l’Atalanta. Posizione giusta, estrema tranquillità nella gestione della palla. Solito radar. Sarri gela Spalletti: ora credere alla Champions è doveroso