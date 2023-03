La partita perfetta di Sarri si celebra al Maradona, dove nessuno ha ancora dimenticato il Napoli di Higuain, di Mertens, di Callejon, di Koulibaly e di Jorginho . Il Masaniello biancoceleste è tornato nello stadio dove era diventato celebre e ha costruito la Lazio dei suoi sogni, quella che cercava da più di un anno: solida, organizzata, compatta e pronta a ripartire negli spazi che le venivano concessi. Il timore che Osimhen e Kvara potessero abbattere la difesa di Mau è svanito anche nei momenti più difficili: il nigeriano ha colpito una traversa con un colpo di testa mentre il georgiano si è liberato solo un paio di volte per i suoi temibili cross a rientrare su cui il Napoli ha spesso segnato in questa stagione. L’attenzione dei biancocelesti è stata ossessiva come mai l’avevamo vista in passato: Sarri la inseguiva da tempo, quando parlava di organizzazione collettiva si riferiva proprio alla modalità con cui una squadra si deve opporre agli avversari e finalmente al Maradona si è tolto una delle più grandi soddisfazione della sua carriera.

Premesso che la Lazio ha giocato una partita capolavoro, bisogna individuare in Vecino e Luis Alberto i simboli di una notte indimenticabile, che Mau e i suoi giocatori hanno trascorso al secondo posto in classifica grazie a tre successi consecutivi e, appunto, al colpo contro il Napoli. L’inserimento dell’uruguaiano davanti alla difesa, al posto di Cataldi, è stata la mossa la mossa vincente di Sarri, che si è deciso a cambiare dopo mesi di riflessione. A lui Vecino piace come mezzala, non come centrale alla Jorginho: stavolta ha studiato la mossa e ha addestrato l’ex interista a muoversi tra la qualità di Luis Alberto e la potenza di Milinkovic. Non solo il gol decisivo e vincente, ma anche la grande occasione in avvio in cui Di Lorenzo ha tolto il pallone dalla porta con un salvataggio incredibile: sarà difficile, adesso, considerare Vecino solo il dodicesimo giocatore come è accaduto fino a ora.

Lo spagnolo, invece, è diventato il rappresentante del sacrificio e della dedizione alla causa: ha messo la sua enorme qualità al servizio della Lazio, soprattutto nelle uscite dal basso, ma ha anche corso e difeso come poche altre volte era riuscito a fare. Una crescita intravista nelle ultime settimane e che il tecnico ha premiato dopo il gol decisivo contro la Sampdoria: il merito del cambiamento di Luis Alberto, sul cui futuro adesso dovranno riflettere tutti con molta attenzione, è proprio di Sarri, che non lo ha mai abbandonato e lo ha stimolato a cambiare atteggiamento, in campo e fuori. Vedere un giocatore di così grande talento sacrificarsi come ha fatto al Maradona per Mau, probabilmente, vale ancora più dei tre punti conquistati con una gara perfetta.