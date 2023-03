Lazio, il giallo del vice Immobile

ROMA - Corto muso da allungare. E’ diventata avarissima di gol, la Lazio. Dopo il 4-0 rifilato al Milan solo una volta ha segnato più di una rete (contro la Salernitana). Poi solo golletti. In campionato: un gol alla Fiorentina (1-1), uno al Verona (1-1), nessuno all’Atalanta (0-2), uno alla Sampdoria (1-0), uno al Napoli (0-1). In Coppa Italia: nessuno alla Juve (1-0). In Conference: uno al Cluj (1-0 e 0-0), uno all’AZ Alkmaar (1-2). Totale di 8 reti realizzate nelle ultime 10 partite. Contro gli olandesi si sono registrati problemi in tutte e due le aree. Troppi rischi corsi in quella laziale, troppi sciali in quella dell’AZ. Quest’ultimo allarme non è sfuggito a Sarri: «E’ un periodo che concretizziamo meno del solito, ma creiamo più occasioni. Dobbiamo migliorare sotto porta, abbiamo una striscia di chance sprecate che va migliorata». Lo spreco di gol e palle-gol s’aggiunge al quarto forfait di Immobile e accentua il secolare limite della Lazio: non confermarsi o, peggio ancora, guardarsi allo specchio il che rischia di rovinare sogni e missioni.

L’incidenza

In concomitanza con gli infortuni di Ciro s’ero notato un calo di pericolosità. Nell’ultimo mese la produzione di occasioni è aumentata, ma non è andata di pari passo con le realizzazioni. Anche contro l’AZ gli sciali sono stati multipli, di Milinkovic e Felipe Anderson in particolare. Errori pesanti, ma comprensibili non essendo due stoccatori di ruolo. La bilancia pesa sempre l’assenza di Immobile, bomber sommo. O ci pensa Ciro o ciccia. E Sarri quest’anno l’ha avuto part-time. Si sono giocate 36 partite totali tra campionato e Coppe, per un totale di 3.240 minuti. Il minutaggio di Immobile si è fermato a 1.965’, poco più della metà del totale. Nell’anno in cui Inzaghi centrò la Champions fu Ciro a garantire il 45% della produzione di gol (36 sui 79 totali). Tra averlo e non averlo, siamo sempre lì, è tutta un’altra storia, è tutta un’altra Lazio.

Le mosse

Sarri, a questo punto, non può fare altro che lavorare sulla fase di finalizzazione. Felipe falso nueve resta l’unica mossa che considera valida dall’inizio. Cancellieri, ecco una stranezza, viene provato anche da centravanti in allenamento, in partita entra da attaccante esterno. Sul mancato arrivo di un vice Ciro si dibatte da mesi, circolano varie versioni. Quella del diesse Tare: «Abbiamo scelto tutti insieme di mettere dietro a Immobile un giovane come Cancellieri, sapevamo che Felipe avrebbe potuto fare il falso 9». Quella di Sarri: «Non ci sono state le condizioni, abbiamo cercato di tirare su delle alternative». Una possibilità di mercato c’è stata e clamorosamente non è stata sfruttata. Il nome che aleggia da mesi è Simeone, il Cholito. Sarebbe arrivato in prestito con diritto di riscatto. Lotito e Tare erano disposti a trattarlo. Circolano giustificazioni di ogni tipo sul mancato arrivo. Non è credibile, e non è vero, che Sarri l’abbia bocciato. E’ attendibile, per quanto strano, che non si siano voluti turbare certi equilibri davanti. Non si può più fare.