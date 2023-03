Lazio, il punto sull’infermeria: ecco come sta Immobile

BOLOGNA - La Lazio si ferma con il Bologna. Niente gol e niente tre punti che potevano dare morale in vista di una settimana fondamentale per il futuro con le sfide contro Az Alkmaar e Roma. Dopo il match del Dall’Ara, ai microfoni di Lazio Style Channel, il dottor Fabio Rodia ha fatto il punto sull’infermeria: “Luis Alberto ha accusato dei disturbi gastrici, con nausea e sensazioni di vomito. Per quello dopo il cambio è rientrato subito negli spogliatoi. Hysaj invece ha avuto una contusione importante alla caviglia, grazie alla sua disponibilità è riuscito a rimanere in campo fino alla fine. Immobile infine sta continuando a seguire il suo programma personalizzato riabilitativo, in settimana faremo ulteriori controlli per monitorare l'evoluzione della situazione".