Maresca fa fuori Vecino per il derby: Lazio furiosa

INVIATO A BOLOGNA - Manganiello aveva fatto fuori Milinkovic il 30 ottobre, ammonito durante la partita contro la Salernitana, prima del derby d’andata. Maresca , senza pensarci un attimo, ha sventolato il giallo in faccia a Vecino per una spinta a Ferguson. Mancava un sospiro all’intervallo, forse il centrocampista uruguaiano ha peccato di ingenuità , ma la decisione è apparsa severa, esagerata . Nell’azione precedente era stato abbattuto Hysaj, senza che il gioco venisse fermato dall’arbitro, e poi ammonito per proteste. Metro di giudizio diverso. Sarri così ha perso il perno appena trovato a centrocampo per proteggere Milinkovic e Luis Alberto. L’ex Inter era diffidato, scatterà un turno di squalifica. Vecino sarà costretto a saltare la Roma e per paradosso ha giocato meglio l’intero secondo tempo con l’incubo dell’espulsione. E’ stato bravo ad arrivare in fondo senza danni. Sarri ha rinunciato a inserire in corsa Cataldi , altro diffidato e alle prese con un problema al ginocchio (era a rischio convocazione) riportato con l’Az. Il tecnico avrebbe rischiato di perdere anche l’altro regista di riferimento per il derby.

Moviola Bologna-Lazio, Maresca tiene ma è fiscale il giallo a Vecino

Disagio Luis

L’indisponibilità in campionato detterà le scelte in Olanda con Vecino sicuro titolare nel ritorno di Conference contro l’Az Alkmaar. Cataldi verrà risparmiato per il derby, il centrocampo potrebbe essere allestito con Basic e Marcos Antonio. Milinkovic è fuori condizione. Luis Alberto è uscito a metà ripresa, rientrando negli spogliatoi subito dopo la sostituzione, perché non stava bene: mal di stomaco, durante l’intervallo aveva vomitato nello spogliatoio. Sarri, in vena di elargire il bollettino medico, ha svelato il lieve infortunio di Patric, bloccato alla schiena durante la rifinitura. Problema risolvibile in fretta, come per Luis Alberto.

Esami Ciro

Il tecnico poi ha fatto intuire la speranza che accompagna i pensieri di tutti a Formello. Sono previsti domani gli esami di controllo per Immobile, costretto a fermarsi dopo Napoli per una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Non è un infortunio grave, esiste qualche timida possibilità di recupero per portarlo in panchina nel derby: gli accertamenti clinici dovranno chiarire se lo stop è già stato superato e se potrà essere convocato con l’idea di utilizzarlo, in caso di bisogno, nell’ultima mezz’ora. Qualche spiraglio esiste. La verità, quasi certamente, emergerà verso la fine della settimana. La Lazio volerà in Olanda, coprendo il tentativo di recupero. Immobile resterà a Formello per le cure fisioterapiche e cercando di rientrare domenica, altrimenti se ne riparlerà dopo la sosta del campionato per le nazionali. Hysaj, come ha rivelato il professor Rodia, ha riportato una contusione importante alla caviglia, ma è riuscito a concludere la partita con gli antidolorifici. Verranno verificate le sue condizioni. Con l’Az potrebbe scattare finalmente l’ora del debutto di Luca Pellegrini. Gila e Patric formeranno la coppia centrale. Forse davanti toccherà a Cancellieri con Felipe e Zaccagni costretti agli straordinari.