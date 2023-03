Lazio, un’altra buona notizia: Immobile ci sarà contro il Monza

ROMA - Una botta alla caviglia e una più forte al morale: «A Bologna ho rimediato una bella contusione, però ho recuperato in tempo. Non potevo perdermi questa partita». Elseid Hysaj raggiante, con il derby vinto passa ogni dolore: «Era impossibile non giocare contro la Roma, dovevo scendere in campo per forza e dare tutto. Mi ha aiutato qualche antidolorifico». Colpito duro al Dall'Ara, era rimasto fuori dai convocati in Conference League proprio per rientrare nella sfida più sentita. A conti fatti, una scelta sacrosanta: «Per me questa gara è una cosa allucinante. C’è una tensione incredibile. Il derby è veramente un antidolorifico, ti dà la carica giusta. Ognuno di noi ha dato il massimo», ha commentato a Lazio Style Channel. Sarri in conferenza ha sottolineato il livello delle sue prestazioni, l'ha definito uno dei migliori terzini della Serie A nell'ultimo mese e mezzo. «Quanto pesano i risultati? In questo ambiente se fai bene sei un fenomeno, se fai male sei scarso. I tifosi sono tifosi e ci danno una grande mano, noi continuiamo a dare il massimo per meritarci i risultati positivi. Mi godrò questa vittoria in ritiro con l'Albania».