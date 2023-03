Sfottò da Amendola e Cattelan, la Lazio attacca Belve e la Rai: social scatenati

L'ultimo in ordine di tempo è stato Claudio Amendola che ha raccontato come, anni fa, togliesse i giocattoli a suo figlio dicendo: "Te li hanno rubati i laziali. Ma poi - ha aggiunto - glieli ridavo e dicevo che erano stati i romanisti a restituirli". Amenola ha parlato a "Belve", il programma di Francesca Fagnani. La Lazio non ha gradito, così come non aveva gradito le battute di Alessandro Cattelan ("A Roma c'è solo la Lazio, in tono ironico") e quelle del comico Stefano Rapone che, sempre da Cattelan, aveva detto: "La mamma del laziale è una sex worker". Apriti cielo. Per questo il club biancoceleste oggi, pubblicando una foto con Amendola, Fagnani, Rapone e Cattelan, ha preso la parola e ha twittato: "Ogni maledetto martedì un tifoso della Lazio sa già che riceverà un attacco gratuito da parte del servizio pubblico. Belve o pavoni, avanti il prossimo... Noi siamo aquile e voliamo alto, sopra le vostre ossessioni. Noi, manipolo di fratelli".