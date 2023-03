La Lazio più forte di sempre per ChatGPT, non mancano le sorprese!

ChatGPT è un sistema di intelligenza artificiale che si basa sull'analisi dei dati e statistiche al fine di rispondere agli interrogativi posti dall'utente. Skysport ha deciso di portare all'attenzione dell'IA una serie di domande riguardanti il campionato italiano e sul come sarebbero le squadre più forti della Serie A con la formazione composta dai loro migliori giocatori all time. La domanda posta dal media riguardava, stavolta, la migliore formazione di sempre della storia della Lazio e non sono mancate alcune esclusioni eccellenti...