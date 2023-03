Lazio, Bianchessi saluta con una lettera: non dirigerà più il settore giovanile

ROMA - Mauro Bianchessi lascia la Lazio. Con una lettera d’addio, pubblicata sul sito ufficiale, chiude i rapporti con Formello iniziati nel lontano 2017. Il direttore del settore giovanile anticipa la sua uscita: “Per sopraggiunti impegni personali, dal 1° aprile, di comune accordo con il presidente, sen. Claudio Lotito, al quale va tutta la mia stima, riconoscenza, gratitudine e affetto, comunico che non sarò più presente a Formello in qualità di direttore responsabile del Settore Giovanile maschile e femminile. Dal 1° maggio 2023 andrò comunque in pensione. Ringrazio tutti i miei fantastici collaboratori, i tecnici, gli impiegati, tutti i calciatori e le loro famiglie per questi anni straordinari trascorsi insieme. Auguro alla Società e alla “famiglia” Lazio, tutto il meglio. Con affetto e riconoscenza”. A Lotito ora tocca rintracciare il sostituto. Nelle scorse settimane si era fatto il nome dell’ex attaccante (anche della Lazio), Rolando Bianchi.