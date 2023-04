Lazio, riscattato Diego Gonzalez: è ufficiale

ROMA - Dopo meno di 2 mesi dall'arrivo in Italia, la Lazio ha deciso di riscattare Diego Gonzalez dai messicani del Celaya. Il paraguaiano è stato acquistato durante la sessione di mercato invernale, inizialmente in prestito. Le ottime prestazioni con la Primavera hanno convinto la dirigenza biancocleste a versare la quota necessaria per acquistare il classe 2003.