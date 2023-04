Caso plusvalenze Lazio: chi sono le persone indagate

ROMA - Un blitz a sorpresa e tanto rumore. La Guardia di Finanza in casa Lazio, a Formello, per il caso plusvalenze che ora pesa anche sul club biancoceleste. Situazione esplosa in pochissime ore: sono 4 gli indagati tra cui il presidente Claudio Lotito. Vengono contestate le violazioni degli articoli 81 e 110 del codice penale (“il reato continuato” e “concorso di persone nel reato”), ma anche l’articolo 2 del D.Lvo 74/2000 (“dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”). Tra gli indagati figurano Lotito, Tare, Marco Moschini e Marco Cavaliere.