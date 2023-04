Le prime parole di Immobile dopo l'incidente

ROMA - I tifosi della Lazio sono ancora in ansia per le condizioni di Ciro Immobile, rimasto coinvolto in un incidente stradale. La sua autovettura, un suv rimasto distrutto dopo l'incidente, si è scontrata con un tram non lontano dallo Stadio Olimpico. A tranquillizzare i tifosi ci ha pensato lo stesso capitano e attaccante biancoceleste.