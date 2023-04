Il chirurgo Salvatori: “Immobile può guarire in fretta, ecco cosa serve”

ROMA - Alla Lazio ha lavorato dal 2004 al 2016, Stefano Salvatori, chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia sino a pochi giorni fa era a capo dell'équipe medica del Benevento. Pur non avendo avuto la possibilità di lavorare con Ciro Immobile in passato, ha seguito quello che è accaduto domenica mattina e ha provato ad analizzare il caso sulla base delle indicazioni fornite dallo staff medico biancoceleste: «È difficile parlare di situazioni del genere dall'esterno e prima di tutto bisogna dare fiducia e rispetto ai dottori che lo seguono tutti i giorni. Leggendo il bollettino pubblicato, in base alla mia esperienza, ritengo che il problema non sia sicuramente il trauma distorsivo lombare, che in pochi giorni si risolve».

È più problematica la frattura composta dell'undicesima costola destra?

«Esatto, però va sottolineato che si tratta di una delle ultime due costole (l'undicesima e la dodicesima, ndr), quelle definite fluttuanti perché sono di costituzione di tipo cartilagineo e in quanto tali si mettono a posto prima. In questi casi i recuperi dipendono molto dal livello di sopportazione del dolore dell'atleta, rischi particolari non ce ne sono, se non quelli di nuovi traumi. Non si devono seguire neanche cure particolari, a parte il riposo e la terapia farmacologica».