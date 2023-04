Lazio, Giordano vota Marcos Antonio: "Titolare con il Torino. Su Basic..."

ROMA - Marcos Antonio ora cerca spazio. Prima dello spezzone di partita contro lo Spezia e il bel gol segnato non giocava da fine gennaio. Vecino lo ha scavalcato nel ruolo di vice Cataldi, ma ora le cose potrebbero cambiare. Sarri lo apprezza, cerca però di gestirlo con un centrocampo meno offensivo. Tradotto: con Milinkovic e Luis Alberto è difficile che l'ex Shakhtar possa giocare. Eppure in vista del Torino, con Cataldi squalificato e Vecino non al meglio, potrebbe avere una chance. A Radiosei, l'ex bomber della Lazio, Bruno Giordano, ha detto la sua sulla questione: "Il brasiliano titolare? In caso di forfait di Vecino non vedo altra strada. La Lazio mi trasmette molta sicurezza per quanto riguarda il gruppo, quindi secondo me può sopperire per una partita a queste assenze pesanti".