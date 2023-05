Incidente Immobile, il retroscena: c’è un video sul semaforo che non funziona

ROMA - Ancora tanto mistero intorno all’incidente tra l’auto di Ciro Immobile e il tram dell’Atac avvenuto lo scorso 16 aprile. Il giocatore della Lazio ha affermato di essere passato con il verde . Stessa versione per il macchinista. L’incrocio è quello di piazza delle Cinque Giornate, zona Prati. Ora un video potrebbe essere d’aiuto per capire la dinamica. Repubblica riporta le immagini riprese dall’auto di un tassista che lasciano pochi dubbi: malfunzionamento del semaforo che prima è spento, poi lampeggia con giallo e infine passa subito al rosso . Il video è del 26 aprile, dieci giorni dopo l’incidente di Immobile.

La situazione e il video

Roma Mobilità ha fin dall’inizio escluso qualsiasi malfunzionamento dell’impianto semaforico. Eppure nella scena, che dura 14 secondi, si vede bene il semaforo spento, che all’improvviso diventa giallo (lampeggia) e poi immediatamente rosso. Nel frattempo passano anche due bus a gran velocità. Forse, ed è solo un’ipotesi, nel giorno dell’incidente il semaforo potrebbe aver avuto lo stesso malfunzionamento visto nel video del tassista. “Io non so cosa sia successo ad Immobile. Però posso dire che nel mio caso il semaforo non ha funzionato. L’ho anche segnalato ai vigili un’ora dopo. Da quel giorno non mi è più ricapitato”, ha spiegato Emanuele, il tassista autore del video.