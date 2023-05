Moviola Lazio - Sassuolo: Irrati se la cava Toljan, no rigore. Ma sull’1-0...

Fossimo nell’Agenzia delle Entrate, controlleremmo le proprietà di Irrati a Roma e dintorni : ormai abbonato alle squadre della Capitale, l’ex internazionale è protagonista, suo malgrado, di un episodio curioso: gol annullato, poi convalidato , quindi annullato a distanza di tempo. Il complice non è il maggiordomo, a meno che Massa non abbia deciso di cambiare mestiere.

Pasticcio

Marcos Antonio serve Vecino, tenuto in gioco da Zortea, poi Immobile è dietro la linea del pallone: l’assistente Moro segnala, gol annullato, a Lissone analizzano le immagini. Ok, rete convalidata, tutto regolare. Anzi, no, aspettate, controlliamo meglio: e allora si scopre che sul lancio di Casale, Immobile (che poi farà partire l’azione) è oltre Ruan. Rete annullata dopo la festa.

No rigore

Tocco di Zaccagni, davanti a lui c’è Toljan che ha il braccio sinistro lungo il corpo, prima colpisce con la coscia: non è rigore.



Regolare



E’ regolare, invece, la rete di Felipe Anderson: è Rogerio che lo tiene in gioco sul lancio di Marcos Antonio.



Var: Massa 5



Pasticcia anche al monitor, fate voi.