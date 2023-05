Lazio, è un nuovo Marcos Antonio: i numeri ora sono super

ROMA - Battagliero ed elegante, Marcos Antonio . Finalmente il brasiliano sta conquistando tutti, Sarri compreso. Assist al bacio per Felipe Anderson che ha sbloccato la Lazio. Poco prima un bel tiro da fuori, un’apertura magistrale per Vecino sulla rete annullata a Immobile, una scivolata salva-gol dentro al propria area. Mezz’ora di grande spessore e non solo . E contro il Milan, calcolando Cataldi e Vecino out, potrebbe toccare ancora a lui.

I numeri di Marcos Antonio

Dai 27’ contro la Fiorentina il 29 gennaio, al periodo in panchina: 9 match senza mai subentrare. Poi 11’ con lo Spezia (con grande gol, il primo con la maglia della Lazio), 36’ contro il Torino. Altra panchina con l’Inter e poi il rilancio. Adesso potrebbe essere l’uomo in più di Sarri per lo sprint finale. “Marcos è cresciuto, ha qualità immense se hai in mano la partita, altrimenti può soffrire dal punto di vista fisico”, ha ammesso l'allenatore nel post match con il Sassuolo. I numeri premiano il brasiliano: 2 tiri, 50 palle giocate, 90% dei passaggi riusciti, 14 ‘parate’ e 6 recuperi. Tanta qualità, ma pure quantità. É in rampa di lancio per prendersi la Lazio.