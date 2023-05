Lazio, Felipe Anderson punta il Milan: presenze record, sogna altri gol

ROMA - La Champions League la ciliegina sulla torta di una stagione fin qui super. Felipe Anderson trascinatore di una Lazio che punta al colpaccio a San Siro, contro il Milan, un match che vale metà quarto posto. Il brasiliano arriva da 2 gol nelle ultime due partite (Inter e Sassuolo), 3 nelle ultime quattro. Nella passata stagione ha giocato 48 sfide su 48. Quest’anno 45 su 45. Sempre in campo e da giocatore discontinuo, a 30 anni, è diventato continuo e fedelissimo di Sarri.

I numeri con il Milan

Mai ha segnato così tanto con la maglia della Lazio, Felipe Anderson. Sono 12 gol totali in 45 presenze (da aggiungere anche 9 assist). Contro il Milan sono 12 le sfide in carriera. Il bilancio non sorride: 1 vittoria, 3 pareggi, 8 sconfitte. La rete ai rossoneri segnata nel match d’andata, nel 4-0 all’Olimpico del 24 gennaio. Sabato pomeriggio sogna un altro gol e un’altra vittoria.