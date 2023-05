La Lazio saluta Luka Romero: come si è arrivati all’addio

ROMA - È cresciuto e diventato maggiorenne alla Lazio, Luka Romero. Ha assaggiato il grande calcio dopo il debutto in Liga. Ha segnato in Serie A strappando applausi. Ora tutto questo è già diventato un ricordo. La sua avventura alla Lazio è finita. Da ieri non è più con la squadra, partito per l’Argentina con l’obiettivo di giocare il Mondiale Under 20 (che inizierà il prossimo 22 maggio) agli ordini del ct Mascherano. Via libera senza ritorno, non tornerà più a Formello.