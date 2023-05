Lazio Women, c’è l’esonero di Catini: scelto il sostituto

ROMA - "La S.S. Lazio Women 2015 arl comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra il sig. Massimiliano Catini, ringraziandolo per l’impegno profuso. La guida tecnica della prima squadra femminile è stata affidata al sig. Gianluca Grassadonia". Ecco il comunicato da parte del club biancoceleste che annuncia l'esonero di Catini alla guida della Lazio Women. Fatale l'1-2 al Fersini contro il Napoli, diretta concorrente per la promozione che ora è prima in classifica. Un ko pesante quando mancano tre giornate. In ballo c'è la promozione diretta (primo posto) e addirittura il mancato accesso allo spareggio (terza posizione) contro la penultima della Serie A. Catini era subentrato a Carolina Morace nell’ottobre del 2021. Ora tocca a Grassadonia continuare la missione per la A.