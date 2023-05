Klose: “Lazio, vai in Champions con Immobile! Napoli e Roma…”

Klose parla del Napoli: “È migliorato…”

“Seguo tanto il calcio italiano. Il Napoli ha fatto un buonissimo campionato. È migliorato rispetto a quando giocavo alla Lazio. Si vede che è un altro calcio. Mentalità, ma anche la condizione, la forza. Lazio in Champions? Speriamo. Ancora sono lì, nelle posizioni che contano. Immobile, Milinkovic, come tanti altri giocatori, sono importanti. Si vede la mano del mister, giocano come un gruppo. E questa credo sia la forza della Lazio. A quale allenatore mi ispiro? Ne ho conosciuti tanti, e da tutti ho imparato qualcosa. Alla Lazio ho avuto Pioli e Inzaghi. C'è anche Flick, ce ne sono tanti. Ancora non lo so ufficialmente, ma forse per l’ultima partita vogliono festeggiare i 10 anni dalla Coppa Italia. Vediamo... La Roma in Europa League? Il Leverkusen ha giocatori per fare male. Soprattutto in casa giocano un buon calcio, un po’ più offensivo”.