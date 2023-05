Lazio, svelata la maglia del 26 maggio: video subito virale

ROMA - Attesa finita, la Lazio mostra la maglia per festeggiare i 10 anni dalla vittoria della Coppa Italia contro la Roma. A dieci giorni dalla data ‘x’, il 26 maggio, ecco un video che vede protagonisti Radu, Zaccagni, Felipe Anderson e Cataldi. Un pranzo a tavola tra amici, il sottofondo della telecronaca di quel derby indimenticabile e all’improvviso, Radu, come Hulk, si strappa la camicia e mostra la casacca celebrativa. Creata in collaborazione con Mizuno, è totalmente nera con scritte oro e una trama a nido d’ape di sfondo. Spicca la scritta: 2013-2023, X anniversario. Il video postato sui social subito virale tra i tifosi che hanno commentato in massa. Il kit è già in vendita nei Lazio Store e online. La Lazio, per il match contro la Cremonese, farà festa con Lulic e tutti gli altri protagonisti di quella vittoria indimenticabile. La maglia verrà indossata nelle ultime partite stagionali.