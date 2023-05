Lazio-Cremonese, festa per il 26 maggio: le informazioni utili

ROMA - Lazio-Cremonese partita di festa. Domenica 28 maggio alle ore 18 va in scena l’ultima sfida casalinga dei biancocelesti. Si spera di esultare per la qualificazione in Champions League in una giornata che si preannuncia ricca di emozioni. Il club infatti, ha scelto la domenica del 28 maggio per celebrare i dieci anni dalla vittoria della Coppa Italia 2013 contro la Roma. Il famoso 26 maggio, giorno dell’anniversario, cadrà venerdì prossimo. Allo stadio, due giorni dopo, va celebrato quel successo con tanti ospiti.