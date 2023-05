Lazio, con la Cremonese Olimpico in festa: il dato sui biglietti

ROMA - Un abbraccio generale per la Lazio in Champions. Una festa grande per celebrare i dieci anni dalla vittoria in Coppa Italia vinta contro la Roma. Per la sfida con la Cremonese sono 25mila biglietti venduti e gli spettatori sfiorano i 52mila (sommano gli abbonati). La società ha comunicato di aver aperto anche la Curva Maestrelli. Il dato crescerà. Ci sarà una bolgia per una domenica pomeriggio (ore 18) da non perdere. Saranno dieci anni esatti dal 26 maggio 2013, da quella finale di Coppa Italia vinta contro la Roma grazie al gol di Senad Lulic al minuto 71. Il match contro l’ex Ballardini sarà giocato con la maglia speciale che ha ottenuto un successo incredibile sin dal primo giorno della sua messa in vendita. La indosserà anche Radu, che avrà così l’opportunità di salutare il suo pubblico nell’ultima partita all’Olimpico della carriera. Per lui sarà una festa doppia, è anche l’unico nella rosa attuale che era presente quel 26 maggio 2013.