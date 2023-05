Lazio, i tifosi e la festa per il 26 maggio: “È per sempre!”

ROMA - Il 26 maggio è una specie di Natale per i tifosi della Lazio. Ci si scambia gli auguri, si fa festa, si ricorda quell’incredibile giorno di dieci anni fa: non una vittoria nel derby, ma La vittoria contro la Roma in finale di Coppa Italia. Nel giorno del decennale, in attesa di far scattare il party all’Olimpico domenica, tanti laziali condividono foto, video, messaggi sui social: “Il 26 maggio è come un diamante, è per sempre”, scrive un tifoso su Twitter.