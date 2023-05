Lazio, venti milioni per Openda

A caccia del sostituto di Immobile

In pole, da vice Immobile, può balzare Loïs Opend a, 23 anni, centravanti belga nato a Liegi, padre congolese, madre marocchina. E’ la sorpresa del sorprendente Lens, secondo in classifica in Ligue 1 dietro al PSG. Openda ha segnato 19 gol in 36 partite, è alla prima stagione vissuta in Francia. Era stato acquistato per 10 milioni dal Bruges, dopo i due anni vissuti in prestito al Vitesse. «E’ un talento, vedrete» , erano state le parole del suo attuale tecnico, Franck Haise. L’ha voluto lui. Oggi Openda vale almeno 20 milioni, ha un contratto fino al 2027, è blindato. E’ entrato in orbita Lazio, ci sono voci insistenti sul Milan. Openda è un centravanti irregolare nel senso che non è una pertica, è alto 1,77, è molto veloce, partecipa al gioco, si fionda in profondità. Può adattarsi anche da attaccante esterno, è un’opzione interessante. Era stato convocato dal Belgio per il Mondiale in Qatar, ha giocato solo 12 minuti contro il Canada nella prima partita. Sarri guarda molto al mercato italiano, ma in alcuni ruoli è costretto a valutare profili internazionali. Openda può corrispondere a parte dell’identikit tracciato da Mau dopo Udinese-Lazio: « Voglio un giovane forte» . Lotito stanzierà 15-20 milioni per garantire a Sarri un vice Immobile. Possono bastare per Openda a patto che il valore non cresca.

Le alternative al centravanti belga

Il suo è l’ultimo nome balzato dal mercato, resistono le altre candidature. C’è quella di Santiago Gimenez del Feyenoord, 22 anni. E’ stato studiato in Europa League, segnò tre gol in due partite alla Lazio. A gennaio era stato valutato Retegui del Tigre, 24 anni. Non era ancora in orbita Italia, la chiamata di Mancini è arrivata dopo. A Sarri piace Pinamonti del Sassuolo, da poco riscattato dall’Inter per 20 milioni. Possono spuntare altre candidature. Fino a pochi giorni fa c’erano due liste. Una del diesse Tare, una di Sarri. Non saranno mai incrociate se il primo comunicherà a Lotito la decisione di chiudere con la Lazio dopo 15 anni da dirigente. Mau aspetta il momento opportuno per parlare con Lotito di tutto. Dell’eventuale nuova direzione tecnica, ballano sempre i nomi di Fabiani (soluzione interna) e di Accardi dell’Empoli, e degli obiettivi da provare a raggiungere. In attacco cerca un vice Ciro e sogna Berardi del Sassuolo come attaccante esterno. Dovrà sostituire Milinkovic e aggiungere un regista se partirà Marcos Antonio. Prenderebbe un centrale difensivo e gli servirà un terzino sinistro se Pellegrini non sarà riscattato dalla Juve (Lotito punta a ridiscutere il riscatto con la società e l’ingaggio col giocatore). Si dovrà discutere anche di Maximiano, bocciato chiaramente. Lotito annuncia che Sarri sarà accontentato su tutto, per riuscirci dovrà mettere in conto un mercato da più di 50 milioni, sono quelli spesi nell’ultima estate.