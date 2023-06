Lazio, Radu pensa al futuro: “Palestra e corsa, ecco cosa farò”

ROMA - Stefan Radu ha salutato i suoi tifosi domenica allo stadio. Sabato sera l’ultima partita con la Lazio, poi fine carriera. The end, stop con il calcio giocato. Idee chiare sul futuro? Non proprio, ma Stefan a ProSport ha spiegato: “Vado in vacanza, poi inizierò a riflettere, pensare a cosa voglio fare. Ero anche molto concentrato sul calcio, determinato a non pensare mai a quello che sarà, perché automaticamente queste cose ti distraggono. Mi allenerò sicuramente ora. Negli ultimi anni ho avuto questa cosa con l'allenamento. Non intendo esclusivamente la palestra, anche la corsa, quella era importante, dovevo restare connesso e non necessariamente fisicamente, anche se anche quello era molto importante”.