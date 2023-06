Lazio, il vice di Sarri: "Stagione che rimarrà negli annali"

EMPOLI - La Lazio non sbaglia, è vittoria sull'Empoli e secondo posto conquistato. Un grande risultato per i biancocelesti, il migliore dell'era Lotito. Ora si guarda già alla prossima stagione che segnerà il ritorno in Champions League e non solo. A Dazn, il vice di Sarri, Giovanni Martusciello, ha commentato: “Volevamo il secondo posto, la Lazio ha dimostrato la voglia giusta. In questa settimana la squadra si è allenata bene, Sarri gli ha fatto i complimenti. C’era questo passetto da fare, i ragazzi sono stati straordinari. Quello fatto rimarrà negli anni, è una grande soddisfazione. Lotito ieri ha ribadito la voglia del secondo posto. Si chiude un’annata bellissima. Sarri ha salutato tutti qui ad Empoli e poi è venuto negli spogliatoi. Finalmente felice, si sono sentiti complimenti”.